Черновецький збирає сесію Київради

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення скликати перше пленарне засідання II сесії Київської міської ради VІ скликання 10 червня о 14.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними прес-служби, відповідне рішення міський голова прийняв, зокрема, враховуючи необхідність розглянути велику кількість питань, які потребують нагального вирішення для забезпечення безперебійної життєдіяльності міста, звернення уряду України та НАК «Нафтогаз України» стосовно вирішення проблем газопостачання, публічне звернення Блоку Віталія Кличка, а також письмову пропозицію про скликання сесії Київської міської ради більш ніж однієї третини депутатів Київської міської ради.

На розгляд першого пленарного засідання II сесії Київської міської ради VІ скликання будуть внесені наступні питання:

Про утворення лічильної комісії II сесії Київської міської ради VІ скликання;

Про утворення робочої групи з підготовки Регламенту роботи Київської міської ради VІ скликання;

Про утворення робочої групи з підготовки пропозицій щодо формування постійних комісій Київської міської ради VІ скликання;

Про обрання заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.01.08 №3/4475 «Про бюджет міста Києва на 2008 рік» щодо необхідності забезпечення безперебійного газопостачання міста Києва у зв’язку з підвищенням ціни на газ та вирішення інших невідкладних питань.