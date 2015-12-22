Рада розгляне питання щодо проекту держбюджету на 2016 рік (наживо)
Верховна Рада на засіданні розгляне питання для прийняття державного бюджету на 2016 рік. Також депутати планують розглянути законопроект про ринок азартних ігор.
Про це йдеться в порядку денному Ради. Зокрема, депутати планують розглянути проект постанови №3000-П про особливості процедури розгляду законопроектів, пов'язаних з прийняттям проекту закону про державний бюджет на 2016 рік, проект постанови №3000-П1 про особливості процедури розгляду і прийняття проекту закону про державний бюджет на 2016 рік.
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Також народні депутати планують розглянути питання про включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного суду проекту закону №3524 про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя).
Також депутати планують розглянути законопроект №3632 про детінізацію ринку азартних ігор та забезпеченні доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань.