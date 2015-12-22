Рада розгляне питання щодо проекту держбюджету на 2016 рік (наживо)

Про це йдеться в порядку денному Ради. Зокрема, депутати планують розглянути проект постанови №3000-П про особливості процедури розгляду законопроектів, пов'язаних з прийняттям проекту закону про державний бюджет на 2016 рік, проект постанови №3000-П1 про особливості процедури розгляду і прийняття проекту закону про державний бюджет на 2016 рік.

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Також народні депутати планують розглянути питання про включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного суду проекту закону №3524 про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя).

Також депутати планують розглянути законопроект №3632 про детінізацію ринку азартних ігор та забезпеченні доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань.