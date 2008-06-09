У БЮТ розказали, що буде, якщо з Верховної Ради вийде буфет

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не мав права зачитувати у парламенті заяви народних депутатів Ігоря РИБАКОВА та Юрія БУТА про вихід з коаліції.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, про це заявив народний депутат Андрій ПОРТНОВ.

Він зазначив, що Конституція і закон вимагають від голови Верховної Ради діяти виключно у спосіб та у межах прямо наданих йому повноважень. «Жоден з цих актів та регламент Верховної Ради не уповноважує спікера парламенту зачитувати заяви, які не відповідають Конституції та закону», - сказав А.ПОРТНОВ.

Коментуючи заяву Партії регіонів, яка закликає голову Верховної Ради оголосити про припинення функціонування коаліції, Андрій ПОРТНОВ заявив, що відповідне оголошення не нестиме жодних юридичних наслідків, оскільки народний депутат не є суб’єктом формування коаліції. «Вихід окремих депутатів з коаліції має такі ж юридичні наслідки як і вихід парламентського буфету зі складу Верховної Ради», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

Сьогодні член політради Партії регіонів, народний депутат Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що голова ВР у відповідності до Конституції України зобов’язаний офіційно оголосити про розпад коаліції на наступному пленарному засіданні парламенту.