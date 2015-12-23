Печерський суд переніс розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Корбану на 29 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Печерського суду Віталій Писанець. Спочатку суддя оголосив про відкриття засідання.

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"Судове засідання по розгляду клопотань захисників Корбана Геннадія Олеговича адвокатів Лисака Олександра Миколайовича та Шевчука Олексія Анатолійовича... оголошується відкритим", - сказав суддя.

Водночас Корбан, який на попередньому судовому засіданні перебува у Жовтневому суді Дніпропетровська і брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку, на сьогоднішнє засідання не приїхав.

Про це в режимі відеоконференції повідомили представники Жовтневого районного суду Дніпропетровська.

Суддя Писанець зазначив, що без участі Корбана продовження сьогоднішнього засідання не можливе.

Від сторони захисту присутніми були адвокати Оксана Томчук та Олександр Лисак. Сторону обвинувачення представляли прокурори Олег Чиж та Василь Мальований.

Сторона захисту пояснила, що Корбан через стан здоров'я перебуває на стаціонарному лікуванні.

Адвокат Томчук додала, що її підзахисного не було повідомлено про судове засідання належним чином, передбаченим чинним законодавством.

Прокурори Чиж та Мальований попрохали суд оголосити перерву у засіданні і визначити день для продовження засідання.

"Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вирішується і здійснюється за участю як прокурора, підозрюваного і обов'язково захисників... Суд відкладає розгляд клопотань на 29 грудня 2015 року на 12:00", - сказав суддя.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.