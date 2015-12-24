Посол Британії в Україні: "Ми пристосовуємося, спокійно йдемо на поступки, ми все розуміємо"
Країну будують люди, і в будь-якій демократії люди створюють тиск, необхідний для змін. Уряд Великобританії змушують працювати виборці, які вимагають цілком конкретних речей. Така ж ситуація в Україні. Треба вимагати, і політики, обрані демократичним шляхом, зобов'язані слухати своїх виборців.
Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказала посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф.
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Відповідаючи на питання про хід реформ в Україні, британський дипломат зазначила, що бачить велику різницю між тим, якою країна була ще зовсім нещодавно і якою стала. Вона зазначила, що нинішній уряд за досить короткий період досяг більше в плані реформ, ніж всі попередні. "Хоча, звичайно, певні речі повинні відбуватися швидше", - сказала дипломат, зазначивши, що необхідно терміново реформувати державну службу та судову систему, удосконалити виборче законодавство.
"Ми, звичайно, продовжимо тиснути, щоб український уряд провів ці та інші реформи. Але я вважаю набагато більш важливим, щоб громадянське суспільство в Україні вимагало цього від своєї влади", -підкреслила Джудіт Гоф, додавши, що перед українською владою стоїть необхідність проведення непопулярних реформ - і це одна з головних причин того, чому все відбувається повільно.
Повний текст інтерв'ю Джудіт Гоф читайте у випуску журналу "Новое время" 25 грудня.