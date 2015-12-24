У "Народному фронті" здивовані відсутністю реакції Порошенка на захоплення Комінтернового

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив: "Хотів би почути офіційну точку зору головнокомандувача нашими Збройними силами Петра Порошенка щодо ситуації, яка складається в прикордонних районах".

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За словами Тетерука, в таких випадках повинні бути чітко визначені дії, як реагувати на такі випади з боку "злочинних угруповань під керівництвом російських офіцерів і генералів".

Відсутність реакції на такі дії, за його словами, може призвести до того, що "будуть здаватися українські населені пункти".

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