У "Народному фронті" здивовані відсутністю реакції Порошенка на захоплення Комінтернового
15:05, 24 грудня 2015Політика
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Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук здивований відсутністю реакції президента Петра Порошенка на захоплення бойовиками населених пунктів на сході України.
Тетерук здивований відсутністю реакції Порошенка на захоплення Комінтернове / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, він заявив: "Хотів би почути офіційну точку зору головнокомандувача нашими Збройними силами Петра Порошенка щодо ситуації, яка складається в прикордонних районах".
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За словами Тетерука, в таких випадках повинні бути чітко визначені дії, як реагувати на такі випади з боку "злочинних угруповань під керівництвом російських офіцерів і генералів".
Відсутність реакції на такі дії, за його словами, може призвести до того, що "будуть здаватися українські населені пункти".
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