Спікер Ради Федерації Матвієнко не виключає введення візового режиму з Україною

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Що стосується, чи буде введений візовий режим - давайте подивимося на дії України: зрозуміють, що вони накоїли в даному випадку, і нарешті затурбуються вони національними інтересами, інтересами своїх громадян, а не інтересами МВФ і виконаннями наказів з-за океану», - заявила Матвієнко.

Читайте такожМЗС назвало причини, через які ЄС може заблокувати безвізовий режим для України

За словами сенатора, якщо буде необхідність у реакції "з нашого боку», Москва може вжити заходів аж до введення візового режиму.

Читайте такожБезвізовий режим з ЄС дасть українцям можливість подорожувати без віз ще в 57 країн – Порошенко

Як заявила Матвієнко, проблемою є «деструктивний, абсолютно шкідливий для України у відносинах з Росією» курс київської влади.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що візовий режим з Росією може бути введений вже з 2016 року. Цим питанням зараз займається уряд і, зокрема, Міністерство закордонних справ. Втім причина, за якою Кабмін не прискорює введення візового режиму - це велика кількість українських мігрантів у Росії.