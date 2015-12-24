Корбан вважає, що Саакашвілі зацікавлений в розвалі коаліції і дострокових виборах в Раду

Про це 24 грудня в ефірі телеканалу NewsOne заявив лідер УКРОПу Геннадій Корбан, оскільки вважає, що Саакашвілі має амбіції самостійно створити та очолити нову партію в Україні.

«Саакашвілі – це один з локомотивів, який першим зацікавлений розвалити нинішню коаліцію та прискорити процес дострокових виборів», – заявив Геннадій Корбан. На його думку, про конфлікт, який визріває між президентом та головою Одеської ОДА, яскраво свідчить присутність на організованому Саакашвілі антикорупційному форумі 15 депутатів від «Блоку Петра Порошенка», які раніше виокремилися у «внутрішньопартійну опозицію до таких одіозних особистостей, як Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Юрій Луценко та інші».

Лідер УКРОПу припустив, що саме ці депутати найближчим часом можуть приєднатися до нового політичного проекту колишнього президента Грузії. При цьому він порадив Міхеїлу Саакашвілі остерігатися президента та його оточення, проти якого він затіяв війну.

На думку Геннадія Корбана, створення партії під керівництвом Саакашвілі не загрожує втратою рейтингів УКРОПу, адже до нової політсили, найшвидше, перетікатиме електорат «Самопомочі» та «БПП», а також частина виборців «Радикальної партії», які повірять популістичним заявам.

«Ми перебуваємо на старті. Рейтинги партії УКРОП на злеті та лише зростатимуть, тому що ми об’єднуємо патріотичний, волонтерський електорат. Людей, які достатньо впевнені у собі та знають, що вони роблять», – зазначив Геннадій Корбан у відповідь на запитання про політичну конкуренцію.