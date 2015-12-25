Яценюк перебуває у сесійній залі ВР, уряд передав проект бюджету на розгляд профільного комітету

00:10, 25 грудня 2015
Політика
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Уряд затвердив проект державного бюджету на 2016 рік і передав його до парламенту.

Фото УНІАН

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває у сесійній залі Верховної Ради, уряд передав проект бюджету на розгляд профільного комітету парламенту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, проект бюджету на 2016 рік підтриманий і переданий на розгляд Комітету ВР з питань бюджету.

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Також про це повідомив міністр економічного розвитку країни Айварас Абромавічус.

"Кабмін затвердив держбюджет-2016. Вносимо в Раду і голосуємо. Ніч буде довга", - написав він на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.

Для прийняття бюджету України в парламенті необхідно 226 голосів. Проте вже кілька фракцій заявили про своє небажання голосувати за цей проект.

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