Яценюк перебуває у сесійній залі ВР, уряд передав проект бюджету на розгляд профільного комітету

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк перебуває у сесійній залі Верховної Ради, уряд передав проект бюджету на розгляд профільного комітету парламенту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду, проект бюджету на 2016 рік підтриманий і переданий на розгляд Комітету ВР з питань бюджету.

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Також про це повідомив міністр економічного розвитку країни Айварас Абромавічус.

"Кабмін затвердив держбюджет-2016. Вносимо в Раду і голосуємо. Ніч буде довга", - написав він на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.

Для прийняття бюджету України в парламенті необхідно 226 голосів. Проте вже кілька фракцій заявили про своє небажання голосувати за цей проект.

23:12 Кабмин утвердил гос бюджет 2016. Вносим в Раду и голосуем. Ночь будет длинная. pic.twitter.com/Ns73fvzAhw — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) December 24, 2015

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