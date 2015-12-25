Нардеп від БПП Чумак незаконно поєднує посади депутата й члена антикорупційного Нацагентства - Портнов

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український політик і колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Іншими словами, один з головних борців з корупцією, м'яко кажучи, не вписався у вимоги Закону про запобігання корупції", - наголосив він.

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Портнов нагадав, що цей закон передбачає, що члени Агентства є державними службовцями, а саме Агенство - центральним органом виконавчої влади. Також він звернув увагу на те, що Конституція України забороняє таке сумісництво і зобов'язує депутата в 20-денний термін добровільно здати мандат, чого не відбулося.

"Тепер, відповідно до Закону про регламент Верховної Ради, глава парламенту зобов'язаний буде звернутися до адміністративного суду щодо примусового позбавлення депутата Блоку Петра Порошенка мандата", - зазначив екс-заступник глави АП.

Він нагадав, що депутат президентської фракції Віктор Чумак запам'ятався тим, що, будучи одночасно членом Національного агенства із запобігання корупції, парламентського комітету з боротьби з корупцією та активним учасником антикорупційних форумів, симпозіумів та круглих столів, заблокував подачу в 2016 році декларацій про готівку, рахунки, активи та витрати чиновників та членів їхніх сімей.