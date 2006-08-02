Янукович виголосив промову на мітингу

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність сформувати відповідальний уряд і вирішувати економічні питання.

Про це він сказав сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників антикризової коаліції перед будівлею Верховної Ради.

«Ми сьогодні готові, щоб сформувати уряд, який візьметься за вирішення економічних питань», - сказав він.

Лідер Партії регіонів також зазначив, що зараз учасники коаліції чекають рішення Президента України.

«Ми чекаємо, коли Президент разом з нами почне проводити політику, якої чекає країна, політику ефективної влади”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з ним у мітингу взяли участь лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО і лідер СПУ, спікер парламенту Олександр МОРОЗ.