Янукович виголосив промову на мітингу
14:16, 02 серпня 2006Політика
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На мітингу були присутні лідер КПУ і лідер СПУ
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про готовність сформувати відповідальний уряд і вирішувати економічні питання.
Про це він сказав сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників антикризової коаліції перед будівлею Верховної Ради.
«Ми сьогодні готові, щоб сформувати уряд, який візьметься за вирішення економічних питань», - сказав він.
Лідер Партії регіонів також зазначив, що зараз учасники коаліції чекають рішення Президента України.
«Ми чекаємо, коли Президент разом з нами почне проводити політику, якої чекає країна, політику ефективної влади”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Разом з ним у мітингу взяли участь лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО і лідер СПУ, спікер парламенту Олександр МОРОЗ.
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