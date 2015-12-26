Корбана через погіршення стану здоров'я можуть повернути з суду до Інституту ім. Амосова

Як передає кореспондент УНІАН, лікарі швидкої медичної допомоги, які супроводжували Корбана разом зі співробітниками СБУ, сказали, що у Корбана спостерігається значне погіршення стану самопочуття.

Читайте такожРішення судмедекспертизи щодо стану здоров'я Корбана у законний спосіб сьогодні не буде – адвокатПісля цього адвокати та народні депутати пішли у кабінет судді Миколи Чауса, щоб повідомити цю інформацію.

Як заявила після спілкування з суддею адвокат Оксана Томчук, Чаус не висловлювався проти перевезення Корбана до медзакладу.

"У мене зафіксовано на відео, що суддя сказав: забирайте, робіть, що хочете", - сказала Томчук.

Відповідне відео було показано лікарям швидкої медичної допомоги.

Адвокати після цього запропонували лікарям, щоб вони відвезли Корбана до Інституту ім. Амосова.

Лікарі помістили лідера «УКРОПа» в автомобіль швидкої допомоги.

Разом з тим Томчук та народний депутат Валентин Дідич вирішили супроводжувати Корбана до медичного закладу.

Станом на 18.50 машина швидкої продовжувала залишатись біля приміщення суду.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 грудня Корбану в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати у медзакладі під наглядом лікарів.

Разом з тим сьогодні Дніпровський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Корбану із домашнього арешту на взяття під варту. При цьому суддя Чаус задовольнив клопотання прокуратури про примусове доставлення Корбана до суду.

Адвокати Корбана просили суд відкласти судове засідання, бо їхній підзахисний не може брати участі в ньому через стан здоров'я.

Після цього суд постановив провести медичну експертизу стану здоров’я Корбана та оголосив перерву у засіданні до 20.30.