Кабмін вирішив, що робити з молоддю до 2015 року

Кабінет міністрів України на вчорашньому засіданні схвалив Концепцію проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як заявив під час своєї доповіді міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, нова молодіжна програма ставить на меті підвищити патріотизм та громадську активність молодих людей України.

Серед інших першочергових завдань програми "Молодь України" на наступні шість років - підвищення рівня правової культури (насамперед, що стосується поваги до прав і свобод людини), створення умов для вільної самореалізації, залучення молодого покоління до громадських організацій, формування відповідальності за власне життя, за майбутнє країни.

«Держава не повинна закривати очі на те, що тисячі молодих людей щороку виїжджають за кордон. Серед пострадянських країн Україна - найбільший донор трудових мігрантів. 60% з них - це молоді вчителі, лікарі, інженери. Це переважно високоосвічені люди, які прагнуть бути потрібними, які прагнуть, щоб їх знання та досвід оцінили належним чином. Змусити їх працювати в Україні неможливо. Єдине, що можна зробити в цій ситуації - створити їм можливість самореалізуватися на рідній землі», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Окрім того, прийняття зазначеного проекту надасть можливість на рівні продовжити державну політику щодо соціального становлення та самореалізації молоді.