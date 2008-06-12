Тимошенко сьогодні буде в Запорізькій області

12 червня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з робочою поїздкою Запорізьку область.

Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, в ході поїздки прем’єр-міністр зустрінеться з адміністративно-господарським активом Запорізької області, а також проведе нараду з розгляду стану справ і перспектив розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості.

Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з роботою відокремленого підрозділу “Запорізька АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом” та ходом будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі.