Тимошенко сьогодні буде в Запорізькій області
05:28, 12 червня 2008Політика
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(програма поїздки)
12 червня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з робочою поїздкою Запорізьку область.
Як повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, в ході поїздки прем’єр-міністр зустрінеться з адміністративно-господарським активом Запорізької області, а також проведе нараду з розгляду стану справ і перспектив розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості.
Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з роботою відокремленого підрозділу “Запорізька АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом” та ходом будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі.
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