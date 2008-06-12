Кільчицька втомилася від виборів і взяла лікарняний

09:19, 12 червня 2008
Політика
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Заступник мера не виходить на публіку

Ірена Кільчицка давно не показувалася на публіці і навіть пройшов слух, що зампред КМДА звільнилася, пише Сегодня. Чи то через вагітність, чи то через високі навантаження на роботі, чи то через якийсь конфлікт з секретарем Київради Олесем Довгим, робить припущення газета.

У КМДА і в приймальній Кільчицької  журналістів запевнили, що вона тиждень тому пішла на лікарняний. Втомилася від виборів і прихворіла. Коли Кільчицька повернеться, поки незрозуміло, відзначає видання.

 

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