Кільчицька втомилася від виборів і взяла лікарняний
09:19, 12 червня 2008Політика
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Заступник мера не виходить на публіку
Ірена Кільчицка давно не показувалася на публіці і навіть пройшов слух, що зампред КМДА звільнилася, пише Сегодня. Чи то через вагітність, чи то через високі навантаження на роботі, чи то через якийсь конфлікт з секретарем Київради Олесем Довгим, робить припущення газета.
У КМДА і в приймальній Кільчицької журналістів запевнили, що вона тиждень тому пішла на лікарняний. Втомилася від виборів і прихворіла. Коли Кільчицька повернеться, поки незрозуміло, відзначає видання.
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