Тимошенко зустрінеться з Соланою і Баррозу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у четвер, 19 червня, здійснить візит до Королівства Бельгія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Ще продовжується робота над остаточною підготовкою візиту, але я можу вже зараз сказати, що в рамках візиту заплановане проведення зустрічі прем`єр-міністра України з Генеральним секретарем Ради ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ, комісаром Єврокомісії з питань енергетики», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Крім того, за його словами, в рамках участі Ю.ТИМОШЕНКО в саміті Європейської народної партії відбудеться її зустріч з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Європейського парламенту Гансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.

Також опрацьовується можливість проведення декількох двосторонніх зустрічей з керівниками урядів інших країн, які входять до складу Європейської народної партії, додав віце-прем`єр.