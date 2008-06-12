Ахметов став найбагатшою людиною в СНД і Європі

Найбагатшою людиною України, за версією журналу «Корерспондент», є власник СКМ Рінат АХМЕТОВ.

Рейтинг 50 найбагатших українців був обнародуваний сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Згідно з рейтингом, капітал Р.АХМЕТОВА оцінюється в 31,1 млрд. дол.

До першої п`ятірки багатих українців також увійшли власник корпорації "Інтерпайп" Віктор ПІНЧУК (8,8 млрд. дол.), співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (6,55 млрд. дол.), співвласник групи «Приват» Геннадій БОГОЛЮБОВ (6,2 млрд. дол.) і власник групи «Фінанси і кредит» Костянтин ЖЕВАГО (5,2 млрд. дол.).

Шосте місце з активами в 4,94 млрд. дол. посів співвласник групи «Приват» Олексій МАРТИНОВ, сьоме – з 3,32 млрд. дол. співвласник концерну «Енерго» Віктор НУСЕНКІС, восьме – з 3,22 млрд. дол. власник Маріупольського меткомбінату імені Ілліча Володимир БОЙКО, дев`яте – з 2,9 млрд. дол. співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро ФІРТАШ і десяте – з 2,6 млрд. дол. глава групи Development Construction Holding Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як зазначив головний редактор «Корреспондента» Віталій СИЧ, журнал утретє опублікував список найбагатших людей України.

За його словами, не зважаючи на те, що рік був обтяжений міжнародною фінансовою кризою та обвалом на фондовому ринку, більшість власників великих вітчизняних корпорацій практично не постраждали.

За його словами, капітал усіх учасників ТОП-50 -112,7 млрд. дол., що перевищує два держбюджети України. При цьому В.СИЧ підкреслив той факт, що найбагатший українець Р.АХМЕТОВ, за підрахунками інвестиційної компанії Dragon Capital, вперше став найбагатшим європейцем, довівши вартість своїх активів до рекордних 31,1 млрд. дол.

Згідно з рейтингом, найбільше багачів у Партії регіонів - вісім чоловік (35,42 млрд. дол.).

В.СИЧ підкреслив, що розрахунки для журналу проводять фінансові фахівці інвестиційної компанії Dragon Capital згідно із затвердженою в ній системою оцінки активів на основі ринкової капіталізації підприємств і методу порівняльних оцінок.

У свою чергу, редактор відділу "Бізнес" журналу Олександр ПАСХАВЕР зазначив, що «Корреспондент» також зв`язується з кожним потенційним кандидатом, який може потрапити в рейтинг, для уточнення списку його активів.