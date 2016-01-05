Шокін доручив перевірити законність розподілу апеляції на арешт Корбана

5 січня генеральний прокурор України Віктор Шокін доручив відкрити кримінальне провадження та перевірити законність проведення автоматичного розподілу апеляційної скарги на рішення Дніпровського районного суду про арешт лідера партії УКРОП Геннадія Корбана, повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зазначається, що таке рішення Шокін прийняв після звернення голови Апеляційного суду Києва, який просив генпрокурора перевірити законність розподілу апеляції.

"31 грудня до Апеляційного суду Києва надійшли звернення захисників Корбана, а також звернення народного депутата Ігора Луценка, які заявили, що під час розподілу вказаної судової справи сталося втручанням в автоматизовану систему документообігу суду", - говориться у повідомленні.

Пізніше народний депутат Грановський звернувся до голови Апеляційного суду з проханням перевірити скарги захисників Корбана.

Враховуючи резонанс справи, генпрокурор Шокін вирішив доручити відкрити кримінальне провадження за цим фактом та розпочати досудове розслідування із залученням фахівців СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Печерський районний суд Києва обрав для голови політради партії УКРОП Геннадія Корбана запобіжний захід - домашній арешт терміном на 2 місяці цілодобово - до 31 грудня 2015 року. 1 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення райсуду про домашній арешт лідера УКРОПу.

28 грудня Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід Корбану на взяття під варту терміном на 60 днів. Напередодні цього засідання Корбана прооперували в клініці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Читайте такожРозгляд скарги на рішення у справі Корбана перенесли на 13 січня

Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги захисту лідера партії УКРОП Геннадія Корбана на його арешт на 11:00 13 січня. За словами судді Дениса Масенка, розгляд відкладений через необхідність встановити, чи мало місце втручання в автоматизовану систему розподілу справ, про яке заявили адвокати.