Підсумки виборів у Чернігові

Блок Юлії Тимошенко, Соціалістична партія України, Партія регіонів, блок "Наша Україна", Комуністична партія України та Народний блок Литвина проходять у Чернігівську обласну раду за підрахунками даних зі 100% бюлетенів на 1 тис. 114 виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Чернігівської міської територіальної виборчої комісії Надія САХНО.

За її словами, явка виборців становила 67,2%.

За даними виборчкому, за БЮТ проголосувало 25,71% виборців (164 тис. 59 осіб), за СПУ - 12,51% (79 тис. 838 осіб), за Партію регіонів - 11,34% (72 тис. 339 осіб), за блок "Наша Україна" - 8,71% (55 тис. 551 осіб), за КПУ - 4,95% (31 тис. 557 осіб), за Народний блок Литвина - 3,47% (22 тис.130 осіб). 6% виборців не підтримали жодного суб’єкта виборів.

У виборах до Чернігівської облради брали участь 36 партій і блоків. Склад Чернігівської обласної ради – 90 депутатів.