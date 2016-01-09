Президент Польщі скасував рішення попередника щодо призначення посла в Україні

Про це повідомляє Польске радіо.

Президент Польщі Анджей Дуда скасував постанову свого попередника Броніслава Коморовського про відкликання Генріка Литвина з посади посла Республіки Польщі в Україні.

Також глава держави скасував постанову про призначення новим послом у Києві Марчіна Войцеховського - колишнього прес-секретаря МЗС.

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Відповідні постанови були 8 січня опубліковані в «Польському моніторі». Окрім того з посади Посла Польщі в Іспанії та Андоррі відкликаний Томаш Арабський.

Раніше УНІАН повідомляв, що Марчін Войцеховський буде призначений на посаду надзвичайного та повноважного посла Республіки Польща в Україні.

Генрік Литвин перебуває на посаді посла Польщі в Україні з 2011 року.