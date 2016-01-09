Італійський журнал надрукував карту з окупованим Кримом у складі Росії (фото)

Посол України в Італії звернувся до редакції італійського аналітичного видання «Лімес», яке в останньому номері надрукувало карту із зображенням Криму у складі Росії, з вимогою виправити зображення.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.

«Карта України у виданні «Лімес» має бути приведена у відповідність до норм міжнародного права», - сказано в повідомленні.

Прес-служба також додала, що у своєму листі український дипломат зазначив, що технічна помилка або свідома провокація, «яка є викликом територіальній цілісності України, ігнорують консолідовану позицію ‎ЄС‬ та ‎ООН‬ щодо невизнання окупації Криму з боку ‎РФ‬».‬

Як повідомляв УНІАН, раніше в одній із соціальних мереж російським представництвом Coca-Cola була опублікована карта Росії з окупованим Кримом.

Пізніше керівник вашингтонського офісу компанії Coca-Cola Кейт Ірвін принесла офіційні вибачення за вищевказану публікацію.