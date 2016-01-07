Coca-Cola офіційно вибачилася за публікацію російським представництвом мапи РФ з окупованим Кримом

Про це повідомляється на сайті Посольства України в США.

"Кейт Ірвін передала листа від старшого віце-президента компанії Coca-Cola Клайда Таггла на ім’я Посла України в США Валерія Чалого з вибаченням за зазначену публікацію, зміст якої було підготовлено незалежним агентством без відома та погодження Coca-Cola, але за яку вона бере на себе повну відповідальність. Наголошується, що компанія негайно видалила згадану публікацію, як тільки отримала інформацію про цю ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в посольстві, Кейт Ірвін підкреслила, що "компанія Coca-Cola, яка є одним із великих платників податків в Україні, націлена продовжувати активну роботу на українському ринку, який є дуже важливим для компанії, та бути дієвим партнером у реалізації низки соціальних проектів".

Читайте такожНа сайті Pepsi слідом за Coca-Cola знайшли "російський" Крим

Як повідомляв УНІАН, посольство України у США довело до відома компанії «Coca-Cola», що окупований Російською Федерацією Крим є невід'ємною частиною України.

Нагадаємо, 30 грудня на офіційній сторінці Coca-Cola у соцмережі "Вконтакте" була опублікована карта Росії, на якій не був зазначений Крим, Калінінградська область та Курильські острови.

Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення нею, компанія в ніч на 5 січня опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією РФ і принесла свої вибачення перед росіянами.

"Шановні учасники спільноти! Ми приносимо щирі вибачення за ситуацію, що склалася. Карта виправлена! Сподіваємося на ваше розуміння", – йшлося в повідомленні.

Читайте такожЦентральний офіс Coca-Cola прокоментував скандальну карту із "російським Кримом" - ЗМІ

Після того, як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, всі записи і коментарі на цю тему були видалені зі сторінки спільноти.

Це викликало хвилю обурення серед українських користувачів соцмереж, багато з яких закликали бойкотувати продукцію Coca-Cola.