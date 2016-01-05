На сайті Pepsi слідом за Coca-Cola знайшли "російський" Крим
На схематичній карті виробничих потужностей, опублікованій на сайті Pepsi, анексований півострів Крим включений до складу Росії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Максим Щербина.
"Зрада і лукавство брендів всюдисущі, і одним #BanCocaCola Україні явно не обійтися. Доведеться відмовитися від усієї шипучою гидоти відразу", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня на офіційній сторінці Coca-Cola в соцмережі "Вконтакте" була опублікована карта Росії, на якій не був вказаний Крим, Калінінградська область і Курильські острови.
Після того, як російські користувачі почали масово висловлювати своє невдоволення нею, компанія в ніч на 5 січня опублікувала нову карту, на якій Крим був позначений територією РФ і принесла свої вибачення перед росіянами.
"Шановні учасники спільноти! Ми приносимо щирі вибачення за ситуацію, що склалася. Карта виправлена! Сподіваємося на ваше розуміння", – говорилося в повідомленні.