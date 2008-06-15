Перший віце-прем’єр РФ похвалив Куніцина за сповідувану лінію

Перший віце-прем’єр уряду Російської Федерації Сергій ІВАНОВ подякував голові Севастопольської міської державної адміністрації Сергію КУНІЦИНУ за існуючий на сьогодні рівень відносин органів державної влади міста з ЧФ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора журналістам у Севастополі С.КУНІЦИН, коментуючи протокольну зустріч з С.ІВАНОВИМ, що відбулася в рамках святкування 225-річчя Севастополя. С.ІВАНОВ очолює офіційну делегацію уряду РФ.

За словами С.КУНІЦИНА, «якихось конкретних питань не обговорювали, швидше, обговорювали, як далі рухатися у взаємовідносинах».

Він також повідомив, що “зустріч носила спочатку протокольний характер, потім робочий характер”. «Я сказав про те, що у нас немає проблем у відносинах з Чорноморським флотом, і про те, що міськадміністрація сповідує ту лінію, яку я проголосив з першого дня - ми не займаємося політикою. Політика - це справа президентів, справа урядів двох країн. А ми в Севастополі займаємося соціально-економічними проблемами, і з цього виходимо», - уточнив керівник міста.