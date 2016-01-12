Криваві розбірки на Драгобраті: бійця "Правого сектору" "Бєса" кинули за ґрати до весни (фото)

Наразі суд повністю заблоковано: на територію суду потрапити неможливо, оскільки охорона зачинила ворота, передає Mukachevo.net.

Водночас, з території суду не випускають навіть його працівників та громадськість, яка залишилася під час перерви чекати на відновлення роботи суду.

На місце подій викликали поліцію.

Читайте такожУ затриманих на Драгобраті представників "ПС" вилучили велику суму російських рублів – МоскальВарто зазначити, що "Бєс" - третій фігурант справи, якого взяли під варту на два місяці.

Як повідомляв УНІАН, двом з п'яти затриманих учасників бійки на гірськолижному курорті Драгобрат суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Щодо інших трьох осіб судове засідання триває.

Раніше Закарпатська ОДА заявила про причетність до бійки на Драгобраті членів "Правого сектору".

За даними ОДА, п’ятеро громадян 10 січня близько 4.00 ранку п’яними увірвалися до турбази "Хата магната" і примусили кухаря і бармена готувати їм їжу, хоча на той час на турбазі не було світла. Після цього вони побили одного з кухарів та бармена, котрі з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовані.