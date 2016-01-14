Євросоюз продовжує підтримувати суверенітет України – заступник генсека зовнішньої служби ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, на цьому заступник генерального секретаря Зовнішньо служби ЄС Хельга Шмідт наголосила у Європейському парламенті.

Читайте такожКолишній єврокомісар Фюле вважає, що Мінські угоди виконуються

"ЄС продовжує підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, одночасно підтримуючи виконання Мінських домовленостей", - сказала вона.

Шмідт вважає, що, "незважаючи на складні обставини, в Україні є прогрес у виконанні плану реформ".

"Але ще багато залишається зробити, повинна бути завершена судова реформа. У списку на реформування також сектор цивільної безпеки, виборче законодавство", - додала Шмідт.

Вона нагадала, що минулого місяця Єврокомісія схвалила "дуже позитивну" доповідь щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

"Єврокомісія вітає законодавчі пропозиції, спрямовані на виконання умов для отримання безвізового режиму", - наголосила Шмідт.