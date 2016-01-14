Суд долучив до справи Савченко експертизу відео її затримання

Про це повідомила "МедиаЗона". Відзначається, що в суді сторона захисту продовжує представляти свої докази на процесі у справі української льотчиці і народного депутата Савченко.

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Під час сьогоднішнього засідання було допитано експерта Едуарда Козлова, який проводив експертизу відеофайлів, на яких зафіксовано взяття Савченко в полон луганськими бойовиками.

В експертизі, зокрема, йдеться про те, що більшість файлів було скопійовано з камери 20 червня 2014 р. о двадцятій або двадцять першій годині, ще чотири файли о 22 годині, один о 23 годині. Розбіжності між метазаписами і часом створення файлів немає.

«Час і дата в exif-блоках файлів не піддавалися зміні, редагуванню й монтажу», — зачитав висновки експерта адвокат Ілля Новіков.

Козлов в експертизі зазначає, що назви файлів формуються автоматично, і таким чином можна зробити висновок, що близько 10 файлів з якихось причин відсутні, тобто були видалені. У висновках експерт наголошує, що при перезапису з камери на флеш-карту було видалено 10 файлів.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також про незаконний перетин кордону.

За даними захисту, Надії Савченко загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.