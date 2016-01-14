Нардеп розкрив схему незаконних оборудок екс-глави АП Льовочкіна в RosUkrEnergo

Про це у своєму розслідуванні повідомив нардеп Сергій Лещенко, передає "Українська правда".

Зазначається, що цей газовий посередник вийшов на український ринок в останній рік президентства Леоніда Кучми, коли Льовочкін працював на Банковій першим помічником президента.

Автор розслідування наголошує, що Ксенія Георгіоу (директор данської фірми, що володіє для Львочкіна будинком на Лазурці), також була керівником кіпрської фірми Prelux Holdings Limited, яка в часи другого прем’єрства Януковича була власником "золотої жили" – близько 25 % акцій RosUkrEnergo (Prelux виступала акціонером на 44% в австрійській компанії Centragas, яка на паритетних засадах разом з "Газпромом" володіла половиною акцій RosUkrEnergo).

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"Окрім того, 10% в Centragas належали та досі належить іншій кіпрській компанії Grenar Enterprises, директором якої виступає Амаль Сароут Ламброу (Amal Sarout Lambrou) – одна з директорів фірми Boutifour SA з Люксембургу. Вона володіє згаданою данською компанією, що тримає на своєму балансі нерухомість Льовочкіна на Лазуровому узбережжі", - наголосив Лещенко.

При цьому на той час RosUkrEnergo не тільки постачав газ з Росії, але продавав його всередині України, отримуючи надприбутки в сотні мільйонів євро.

Усі згадані кіпріоти – сестри Георгіоу, Марія Шуфтас, Аудріана Піас, Амаль Сароут Ламброу – фігурують у десятках компаній Фірташа та Льовочкіна, підсумував нардеп.