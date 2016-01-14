МЗС України рішуче засуджує серію жахливих терактів у світі - заява

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих та побажали швидкого одужання пораненим.

«Ми наголошуємо на особливій важливості дієвих зусиль – як на міжнародному, так і національному рівні – для попередження і протидії фінансуванню терористичної діяльності і терористичних організацій та невідворотного переслідування і покарання осіб або організацій, що надають таке фінансування у будь-яких формах і будь-якими методами. Забезпечення реальної, а не декларативної співпраці держав і взаємної допомоги їхніх правоохоронних органів у попередженні злочину фінансування тероризму є запорукою подолання цього явища. Будь-яке сприяння цьому злочину з боку державних органів або офіційних осіб має тягнути міжнародну відповідальність держав за вчинення злочину фінансування тероризму», - наголосили в МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві запевнили, що Україна вживатиме заходів для активізації зусиль міжнародної спільноти у системній боротьбі з терористичною загрозою. Як непостійний член Ради Безпеки ООН Україна приділятиме цьому особливу увагу.

«Ми вітатимемо і підтримуватимемо будь-які зусилля, спрямовані на всебічну і системну протидію цьому явищу та загрозам міжнародному миру і безпеці, що спричиняються терористичними актами і фінансуванням тероризму, а також на переслідування і покарання осіб, винних у цих злочинах», - підкреслили в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок серії вибухів у Джакарті загинули, за останніми даними, 17 людей. За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначало, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також розташовані фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі.

Раніше, 12 січня на центральній площі Стамбула прогримів вибух. Терорист підірвав себе поряд з групою німецьких туристів. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган закликав народ бути єдиним перед обличчям терористичної загрози і розуміти, що Туреччина - головна мета вбивць.