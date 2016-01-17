Іслямов заявив, що блокада окупованого Криму нікуди не згорнулася

Про це заявив координатор громадської блокади Криму Ленур Іслямов, передає "112 Україна".

За його словами, на кожному пункті пропуску буде три людини з ротаціями, які в тому числі будуть спостерігати за тим, щоб не було фактів контрабанди.

"Буде стояти вагончик, ми вже домовилися. Буде те, що ми називаємо спостережний пост. Ці хлопці з блокнотом і ручкою будуть фіксувати все, що називається порушенням законодавства України у зв'язку з переміщенням через пункт пропуску. Все це фіксується. Ми тут стоїмо. Ми нікуди не згорнулися. Просто прибрали сам формат огляду автомобілів на наших постах. Ми його передали державі", - сказав Іслямов.

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Він наголосив, що активісти будуть спостерігати як "держава буде нести ці функції в особі Держприкордонслужби та Держмитслужби".

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти громадянської акції з блокади Криму залишили свої блокпости в Херсонській області та з 1 лютого будуть контролювати роботу митників і прикордонників.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що після переформатування блокади Криму її учасники мають намір контролювати дії співробітників Держприкордонслужби та митної служби України на адміністративному кордоні з Кримом.