Іслямов заявив, що блокада окупованого Криму нікуди не згорнулася
Загальний склад активістів, які чергуватимуть на пунктах пропуску з територією тимчасово окупованого Криму спільно з Держприкордонслужбою – 35 осіб.
Про це заявив координатор громадської блокади Криму Ленур Іслямов, передає "112 Україна".
За його словами, на кожному пункті пропуску буде три людини з ротаціями, які в тому числі будуть спостерігати за тим, щоб не було фактів контрабанди.
"Буде стояти вагончик, ми вже домовилися. Буде те, що ми називаємо спостережний пост. Ці хлопці з блокнотом і ручкою будуть фіксувати все, що називається порушенням законодавства України у зв'язку з переміщенням через пункт пропуску. Все це фіксується. Ми тут стоїмо. Ми нікуди не згорнулися. Просто прибрали сам формат огляду автомобілів на наших постах. Ми його передали державі", - сказав Іслямов.
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Він наголосив, що активісти будуть спостерігати як "держава буде нести ці функції в особі Держприкордонслужби та Держмитслужби".
Раніше УНІАН повідомляв, що активісти громадянської акції з блокади Криму залишили свої блокпости в Херсонській області та з 1 лютого будуть контролювати роботу митників і прикордонників.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що після переформатування блокади Криму її учасники мають намір контролювати дії співробітників Держприкордонслужби та митної служби України на адміністративному кордоні з Кримом.