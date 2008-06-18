У Ющенка сказали Тимошенко, що губернаторам у неї нема чого робити

Заступник керівника Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК закликає уряд відмовитися від розгляду питання про рівень інфляції в регіонах у контексті дисциплінарної відповідальності голів обласних державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Ми закликаємо уряд суттєво й обгрунтовано розглянути проблеми інфляції, її основні причини, щоб зрозуміти, що 90% проблем інфляції акумулюються саме в цьому приміщенні (зал засідання Кабміну - УНІАН) та кабінеті. Водночас пропонується вихопити з контексту несуттєві проблеми, які є в регіонах, і якщо вони є, і спробувати зробити з губернаторів хлопчиків для биття», - сказав О.ШЛАПАК.

Він також наголосив, що Секретаріат Президента й надалі не погодитися на присутність голів ОДА на засіданнях уряду, якщо такий підхід буде збережено.

«Якщо такий підхід буде запропоновано і на наступне засідання уряду, я особисто підтримуватиму думку, що губернаторам тут робити нічого, у них є робота на місцях», - додав він.

О.ШЛАПАК також повідомив, що голови ОДА, отримавши запрошення на сьогоднішнє засідання уряду, радилися з Секретаріатом Президента про можливе відрядження до Києва. «Наша позиція така, що в такому форматі, в якому підготовано це питання на сьогоднішнє засідання уряду, - їм нічого тут робити», - наголосив він.

На його думку, не варто зводити розгляд питання про інфляційні проблеми до дисциплінованості голів ОДА, їхнього небажання їхати або до позиції Секретаріату Президента, який «вважає за неможливе відправляти губернаторів на відповідні екзекуції як хлопчиків для биття».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів запросив на засідання 18 червня для звіту про цінову ситуацію в регіонах п`ятьох голів держадміністрацій.

Зокрема, було запрошено голів Дніпропетровської ОДА Віктора БОНДАРЯ, голову Донецької ОДА Володимира ЛОГВИНЕНКА, тимчасово виконуючого обов`язки голови Запорізької ОДА Олександра СТАРУХА, тимчасово виконуючого обов`язки голови Сумської ОДА Миколу ЛАВРИКА та голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Проте на початку засідання О.ШЛАПАК повідомив, що голови ОДА не братимуть участь у засіданні уряду.