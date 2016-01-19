Клімкін сподівається, що Гризлов буде використовувати прямі контакти з Путіним для виконання "Мінська-2"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що призначення Бориса Гризлова представником Росії в контактній групі з Донбасу сприятиме дотриманню Мінських угод.
Про це він заявив в інтерв'ю DiePresse.
"Так, він є важковаговиком в російській політиці і знаходиться в прямому контакті з президентом (Володимиром Путіним - УНІАН). Сподіваюся, він буде використовувати свої можливості, і Мінські угоди не будуть більше порушуватися", - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, колишній спікер Державної думи Російської Федерації Борис Гризлов призначений повноважним представником Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
11 січня у Київ прибув представник РФ в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов.
ЗМІ стало відомо, що Гризлов прибув у Київ за особистим запрошенням президента Петра Порошенка.
Гризлов під час візиту до Києва нібито привозив пропозиції Кремля щодо завершення війни на Донбасі.
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Одним з центральних питань було проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей.
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Глава держави під час своєї прес-конференції не уточнив, чи зустрічався він особисто з Гризловим. Він сказав, що буде "зустрічатися з ким завгодно для того, щоб повернути додому українських героїв".