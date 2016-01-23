УКРОП проведе засідання політради та прес-конференцію

23 січня у Києві відбудеться засідання політичної ради партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».

На засіданні, зокрема, будуть розглянуті питання про кадрові рішення в міській раді Дніпропетровська, політичну ситуацію в місті та участь представників партії у виборах до районних рад Києва та місцевих рад об’єднаних територіальних громад 27 березня 2016 року.

Результати засідання будуть оголошені на прес-конференції в УНІАН (вулиця Хрещатик, 4) у суботу о 16:00.

Учасники прес-конференції: голова Волинської обласної ради, член президії політради УКРОПУ Ігор Палиця, голова секретаріату партії Денис Борисенко та інші члени політради.

Нагадаємо, 3 грудня 2015 року на позачерговому з’їзді УКРОП розширив склад політичної ради до 31 особи. До її складу увійшли народні депутати Віталій Купрій, Тарас Батенко, Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Олександр Шевченко, керівники регіональних організацій УКРОПу та відомий письменник Василь Шкляр.

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