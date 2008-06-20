Саркозі: процес розширення ЄС зупиниться надовго

Після референдуму в Ірландії, на якому жителі країни відкинули Лісабонську угоду, покликану замінити ідею європейської конституції, процес розширення Європейського союзу буде зупинений на тривалий час.

Таку думку висловив президент Франції Ніколя Саркозі, перебуваючи в Брюсселі на саміті голів держав-членів ЄС, повідомляє Associated Press. Виступаючи перед журналістами, Н.Саркозі зазначив, що розширення ЄС не має сенсу, якщо 27 сьогоднішніх країн-членів ще не виробили спільного погляду на майбутнє союзу.

Нагадаємо, що на референдумі, який відбувся 13 червня ц.р., проти ратифікації Лісабонської угоди виступили 53,4% голосуючих ірландців. За даними соціологів, основними противниками договору є сільські жителі та жителі міських робітничих кварталів. Референдум показав, що більшість населення Ірландії не підтримують реформу виконавчих органів Європейського союзу, який значно розширився на схід з 2004 р.

Ірландія - єдина країна, яка проводила референдум щодо Лісабонської угоди (такими є вимоги ірландської конституції). На сьогодні договір ратифікували 18 країн Євросоюзу. Щоб угода набула чинності, її повинні ратифікувати всі члени ЄС.

Лісабонська угода передбачає запровадження посади президента Євросоюзу, який обиратиметься на 2,5 роки. Крім того, документ передбачає реформу виконавчого органу ЄС - Єврокомісії, до якої буде введений наділений широкими повноваженнями єврокомісар із зовнішньої політики. Він звітуватиме перед лідерами ЄС. Сама ж Єврокомісія буде на 2014 р. скорочена з нинішніх 27 єврокомісарів до 17. Склад ЄК обиратиметься терміном на 5 років.

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