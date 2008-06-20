Тимошенко заспокоїла Європу: від голоду вона її порятує

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україна може зробити серйозний внесок у подолання енергетичної та продовольчої кризи у Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, про це вона заявила під час прес-конференції у Брюсселі за підсумками участі у саміті Європейської народної партії.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що Україна має колосальний потенціал в агропромисловому комплексі. Цього року Україна очікує на рекордний врожай і таким чином може забезпечити зерном країни Європейського Союзу, запевнила прем’єр-міністр.

Вона висловила переконання, що Україна може виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж споживає. „Україна буде надійним партнером Європейського Союзу і сповідуватиме європейські принципи. Важливо, що на цьому шляху ми не самотні, адже нас підтримують наші європейські партнери”, - підкреслила керівник уряду.

У свою чергу, президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС відзначив, що європейські демократи підтримують реформи українського уряду, зокрема, заходи із подолання інфляції. В.МАРТЕНС відзначив, що надзвичайно радий присутності Ю.ТИМОШЕНКО на саміті Європейської народної партії, у якому взяли участь голови урядів 15 європейських країн.