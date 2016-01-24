Гройсман: зміни до Конституції в частині децентралізації намагаються загнати в обійми фейків про Донбас

Про це голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив в інтерв’ю одному з телеканалів.

«Зараз очевидно, що треба додатковий час - невеликий - напевно для того, щоб провести додаткові дискусії з політичними силами, які мали б прийняти рішення, що вони йдуть своїми голосами - не розмовами, а голосами ідуть на децентралізацію», - сказав він.

За словами Гройсмана, ті, хто виступає проти ухвалення цих змін, виступають проти передачі владних повноважень з центру на місця.

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«Ця Конституція (йдеться про зміни до Конституції в частині децентралізації - УНІАН) насправді є основою для передачі повноважень на місця, і фактично дехто бореться проти цієї Конституції для того, щоб влада і далі залишалась у центрі. Якщо влада й надалі залишатиметься у центрі - у нас в управлінні країною збережеться бардак і безвідповідальність», - підкреслив Гройсман.

Голова ВР зауважив, що парламент наступного пленарного тижня (з 26 по 29 січня) не голосуватиме за ці зміни до Основного Закону.

«Ми не плануємо на цей пленарний тиждень розгляд цього питання. Оскільки зараз ще тривають дискусії», - сказав він.

При цьому спікер нагадав про подання 51 народного депутата України до Конституційного Суду щодо тлумачення слів про наступну чергову сесію Верховної Ради.

«Ви знаєте про подання народних депутатів України, і я думаю, що воно є абсолютно правомірними з точки зору, коли ми можемо розглядати зміни до Конституції остаточно, і далі ми будемо вже визначатися, коли може бути це відповідальне голосування», - сказав Гройсман.

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При цьому він підкреслив, що для ухвалення змін до Основного Закону необхідно, аби їх підтримали 300 народних депутатів.

«На превеликий жаль, зараз цю реформу надзвичайну важливу, надзвичайно позитивну і конструктивну намагаються загнати в обійми фейків про Донбас - особливий статус або федералізацію, або якісь інші речі. Фактично йде намагання задушити цей процес», - підкреслив Гройсман.

За словами голови ВР, він ніколи б не дозволив собі навіть думати про те, що Україну треба федералізувати.

«Це просто маячня», - сказав він.

Гройсман також наголосив, що у змінах до Конституції немає норми про якийсь особливий статус Донбасу.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

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9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

Водночас 19 січня 2016 р. до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата (переважно із фракцій «БПП» і «Народний фронт») щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» в контексті ухвалення змін до Основного Закону в частині децентралізації.

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Депутати просять КС розтлумачити: йдеться про наступну за номером сесію парламенту або ж «мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради».

23 січня президент України Петро Порошенко заявив, що у Верховній Раді є 300 голосів для ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації, і вони можуть бути прийняті на наступній сесії парламенту у І півріччі 2016 року.