Кучма пояснив, чому не вдалося домовитися про обмін полоненими
Бойовики затягують процес обміну полоненими, використовуючи це як фактор впливу на Україну.
Про це в інтерв'ю виданню "Сегодня" повідомив представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма.
Він зазначив, що останній раз сторони двічі домовлялися про кількість, а потім представники бойовиків приїжджали, і знову все по-новому починалося.
"Для них затягування цього процесу — як ниточка впливу на Україну, яку вони бояться втратити. І вони ж обов'язково цю проблему пов'язують з повною амністією. Кажуть: ви давайте амністію на всіх", - розповів Кучма.
Але представник України в контактній групі вважає, що амністія повинна бути персональною.
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"Сьогодні ми амністуємо всіх учасників подій на сході, а завтра вони будуть ще жорсткіше поводитися. Вони вже так заплуталися в цьому плані", - заявив Кучма.
Крім того, востаннє в Мінську обговорювалося список зі 133 осіб, але, як вважає екс-президент України, багатьох людей з нашої сторони там вже немає.
"Ми говоримо: ви скажіть хоча б, у вас ці люди є чи немає? Вони і цього не кажуть. Думаю, там багатьох людей з нашого боку вже немає", - підсумував Кучма.