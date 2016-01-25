Корбан: я не давав згоди на відставку з посади голови політради УКРОПу
Лідер партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадій Корбан заявляє, що не давав згоди на обрання нового голови політради УКРОПу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
"Я думаю, що політрада збереться ще раз найближчим часом. Можливо, були якісь розмови про те, що технічно я сьогодні не можу виконувати функції голови політради", - сказав Корбан.
"Я не хочу, щоб у когось склалося відчуття, що я узурпую владу в партії", - додав він.
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На його думку, при виборі лідера партії необхідно виходити з того, у кого з членів партії найвищий рейтинг.
"Тому те рішення, яке було озвучене, я поки не хочу коментувати... Політрада повинна зібратися ще раз і обговорити рішення. Письмової своєї згоди не давав відставку з поста голови політради", - підкреслив Корбан.
Як повідомляв УНІАН, 23 січня голова Волинської обласної ради, член президії політради партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Ігор Палиця заявив, що головою політради партії замість Корбана тимчасово обраний Денис Борисенко.