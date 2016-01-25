Корбан: я не давав згоди на відставку з посади голови політради УКРОПу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Я думаю, що політрада збереться ще раз найближчим часом. Можливо, були якісь розмови про те, що технічно я сьогодні не можу виконувати функції голови політради", - сказав Корбан.

"Я не хочу, щоб у когось склалося відчуття, що я узурпую владу в партії", - додав він.

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На його думку, при виборі лідера партії необхідно виходити з того, у кого з членів партії найвищий рейтинг.

"Тому те рішення, яке було озвучене, я поки не хочу коментувати... Політрада повинна зібратися ще раз і обговорити рішення. Письмової своєї згоди не давав відставку з поста голови політради", - підкреслив Корбан.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня голова Волинської обласної ради, член президії політради партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Ігор Палиця заявив, що головою політради партії замість Корбана тимчасово обраний Денис Борисенко.