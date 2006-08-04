Регіони прогнозують Януковичу 300 голосів

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує позитивні результати голосування з усіх питань сьогоднішнього порядку денного роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам перед початком пленарного засідання.

«Думаю, всі голосування будуть позитивні. Настрій хороший, робочий», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім цього, представник Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ прогнозує, що кандидатура В.ЯНУКОВИЧА на пост прем’єра набере близько 300 голосів депутатів. За його словами, фракція блоку «Наша Україна» більшістю голосів має підтримати кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА і «буде під 300 голосів». Він також вважає, що про утворення нової коаліції буде оголошено після затвердження кандидатури на пост прем’єра.

Відповідаючи на питання журналістів, чому у порядку денному на п’ятницю немає питання про формування Кабінету Міністрів, Є.КУШНАРЬОВ сказав, що він не знає, чи визначився Президент зі своїми кандидатурами. Депутат додав, що чотири фракції також ще погоджують свої кандидатури на посади міністрів.

«Поспіх має бути розумним», - сказав Є.КУШНАРЬОВ. «Я думаю, сьогодні-завтра це питання буде вирішено», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на порядку денному засідання ВР передбачається розглянути питання про призначення суддів КС за квотою парламенту, про призначення В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністром, а також питання про складення присяги суддями КС.