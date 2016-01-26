"Нам нічого повертати": у РФ заявили, що не мають наміру вести переговори щодо окупованого Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

«Щодо Криму: нам нічого повертати. Жодних переговорів про повернення Криму ми ні з ким не ведемо. Крим є територією Російської Федерації в повній відповідності з волевиявленням народів Криму, всіх з них, включаючи і тих, хто не мав жодних прав при українській владі і хто отримав права, включаючи державну мову, коли Крим повернувся до Росії, провівши референдум, підсумки якого вам добре відомі», - сказав Лавров.

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За його словами, «потрібно не керуватися висловлюваннями, а з'їздити до Криму і побачити на власні очі, як і зробили багато європейських політиків».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.