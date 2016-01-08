Кравчук розповів, як повернути окупований Крим

Про це він сказав в інтерв’ю на 5 каналі, передає Українська правда.

"Наша мудрість полягає в тому, що ми маємо запропонувати нові підходи до політики на Донбасі й нові, перезавантжені політично, підходи в Криму. Якщо ми дійсно хочемо, щоб Крим був з Україною. Я не хочу сказати, щоб він знову повернувся в Україну і був таким, як він був до цього. Це вже не реальне завдання. Але політика має бути перезавантажена", - заявив Кравчук.

"Що ми чуємо від влади: якщо ми будемо жити краще в Україні, то Крим сам захоче прийти назад до нас. Ну, це ілюзії, повірте мені. Ніколи соціальне питання не вирішить проблему Криму. Проблема Криму – це політичне питання. Найширше політичне питання не тільки України, а України і Росії, України і світу", - сказав він.

Кравчук зазначив, що є приклади у світі – Гонконг, Південній Тіроль.

"Коли територія Криму має широку державну автономію, але входить у склад України", - так він бачить можливий вихід із нинішньої ситуації.

За словами екс-президента – "це зовсім інше", ніж Автономна Республіка Крим раніше: "Це автономія не державна була".

"Я говорю про державну автономію. Так, як Південний Тіроль – це окрема, фактично, держава, але вона входить у склад Італії – і питань не виникає. А там ішла війна десятки років. Вирішили? Вирішили", - сказав Кравчук.

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"Соціальним шляхом це питання, – повірте мені, я прожив велике життя, – (не вирішити). І не треба нас ілюзіями годувати. Я коли чую, як наші керманичі кажуть: "Та ми повернемо, Крим – наш", – ну, для чого обманювати самих себе і український народ? Не повернемо через краще життя в Україні, не буде ніколи того, щоб Крим сказав: "Ми вже не хочемо з Росією, а підемо назад в Україну". Росія не дозволить", - заявив він.

"Забрати Крим силою? – Ви ж розумієте, це не реально. Треба бути мудрим і запропонувати речі, які історія світова знає", - додав Кравчук.

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На запитання, чи пішла б на це Росія, Кравчук відповів: "Ми ж не пробували навіть. Давайте спробуємо. Ми ж кажемо одне й те саме – або блокада, або щось інше. Тобто ми десь підкилимно відчуваємо силові методи роботи, а не інші".

"Я хочу запропонувати, щоб до Росії звернулися саме з такою пропозицією. Може, не зараз, може, через деякий час, коли ситуація зміниться", - сказав екс-президент.

За аналогією з переговорами про газ він додав: "Якщо ціна на нафту сягне 20 доларів за барель – тоді можна буде легше говорити з Росією".

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"І Росія зрозуміє не тому, що вона хотіла б віддати Крим або надати інший статус Криму, а тому що вона відчула вже, що Крим без України повнокровно, повноцінно жити не може", - заявив Кравчук.

Він розповів, що у 1953 році, за згадками зятя Микити Хрущова, люди в Криму просили радянського лідера "забрати їх", допомогти їм. І тоді Хрущов приїхав до Києва і сказав першому секретарю ЦК України Кириченку, що, на його думку, Україна має взяти Крим "під себе", аби допомогти йому вижити. Кириченко сперечався, тож у Москві на політбюро ЦК КПРС Україну примусили "взяти собі Крим", сказав Кравчук.

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"Україні не подарували, а примусили взяти Крим до себе. І ми вклали в Крим 100 мільярдів доларів – для того, щоб хоч якось відновити і дороги, і життя, і воду пустити туди тощо" , - заявив екс-президент України.

"Тому, може, Путін динамічно налаштований проти України… але я думаю, що він зараз побачив, що Крим без України, без інфраструктури як єдиної органічної системи, створеної десятиліттями, жити не зможе. І тоді можна вести перемовини з Росією, щоб надати Криму особливий статус", - сказав Кравчук.

"Можливості завжди є, треба тільки вловити і використати найдоцільніший момент", - вважає він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.