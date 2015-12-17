Держдеп США вкотре підтримав приналежність окупованого Криму Україні
Сполучені Штати Америки, як і раніше, не визнають анексію Криму Росією і вважають півострів невід'ємною частиною української території.
Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Джон Кірбі, відповідаючи на питання журналістів щодо ситуації довкола України, передає ТАСС.
"Ми, як і раніше, не визнаємо анексію Криму Росією. Це залишається серйозною проблемою", - сказав американський дипломат.
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Він також зазначив, що Сполучені Штати очікують повного виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації в Україні, в тому числі дотримання Росією своїх зобов'язань на основі цих домовленостей.
Поки цього не станеться, "санкції (проти Росії) не можуть бути зняті", - додав Кірбі.
Він нагадав, що держсекретар США Джон Керрі говорив про це 15 грудня під час свого візиту до Москви.