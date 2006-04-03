Литвин поскаржився Ющенку на результати виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що в останній день роботи Верховної Ради 4-го скликання на пленарному засіданні депутати мають розглянути питання внесення змін до закону про статус депутатів (щодо скасування депутатської недоторканності).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ В.ЮЩЕНКО підкреслив, що парламент повинен розглянути і питання обрання суддів Конституційного Суду за квотою ВР і приведення до присяги суддів, призначених Президентом України та обраних за квотою на з’їзді суддів.

У свою чергу, В.ЛИТВИН зазначив, що Верховна Рада, крім цих питань, завтра буде розглядати низку законів, до яких Президент України застосував право вето. Він також не виключив, що парламент розгляне постанови про проведення перерахунку результатів голосування до парламенту.

Завтра Президент України планує взяти участь у засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-спікера Адама МАРТИНЮКА, остання сесія Верховної Ради України четвертого скликання не буде закриватись принаймні до 26 квітня. За його словами, Погоджувальна рада лідерів груп і фракцій прийняла рішення не закривати сесію завтра, 4 квітня, оскільки на 26 квітня заплановано парламентські слухання щодо Чорнобильської катастрофи і в разі закриття сесії вони були б нелегітимними.