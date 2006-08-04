Передсмертна записка Кравченка написана чужою рукою

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з боротьби з корупцією і організованою злочинністю Микола ДЖИГА стверджує, що передсмертна записка міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка написана почерком іншої людини.

Про це М.ДЖИГА заявив у інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті “Факты”.

«У газетах я бачив фотографію передсмертної записки (до матеріалів справи, як ви розумієте, я доступу не мав). Це не почерк Кравченка - я чудово знаю почерк Юрія Федоровича, багато років з ним пропрацював», - сказав М.ДЖИГА.

Депутат також виключив можливість зміни почерку Ю.Кравченка в результаті сильного хвилювання. «Це виключено. Для того, щоб розібрати почерк Кравченка, потрібен був десяток експертів, до того він був закручений, нерозбірливий. А в записці все написано досить чітко», - пояснив він.

Як аргументи своєї точки зору М.ДЖИГА навів відомості, розказані йому особисто вдовою міністра Тетяною КРАВЧЕНКО через 2-3 місяці після його загибелі. «Вона розповіла, що, коли зайшла в гараж, звернула увагу, що на підлозі було натоптано і нанесено з двору снігу, неначе там побувало декількох чоловік. День видався сніжний, і було добре видно дуже багато чужих слідів. Адже вона зайшла в гараж, коли там нікого, окрім чоловіка, не було. Крім того, в пресі проскочила інформація про те, що на правій руці Кравченка були зламані два пальці. Дружині про це нічого не відомо, незважаючи на те, що вона має статус потерпілої. Тетяна Петрівна заявляє, що це було вбивство», - пояснив депутат.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Кравченко був знайдений мертвим вранці 4 березня 2005 року на дачі під Києвом.

21 липня 2006 р. генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура України відновила розслідування кримінальної справи про загибель Ю.Кравченка. За його словами, «кримінальна справа за фактом знаходження трупа Кравченка розслідувалася Генпрокуратурою, і було ухвалено рішення про його закриття. Але потім це рішення було відмінене”. Зараз справа перебуває у провадженні Генеральної прокуратури.

Генпрокурор також заявив, що оскільки міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО повідомив про наявність у нього інформацію, що спростовує версію самогубства, то генпрокурор готовий зустрітися з Ю.ЛУЦЕНКОМ.