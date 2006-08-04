Перерва у парламенті оголошена з технічних причин

15-хвилинна перерва у Верховній Раді України оголошена з технічних причин - профільний комітет повинен завершити підготовку документів для розгляду питання про призначення суддів Конституційного Суду. Про це повідомив голова ВР Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз парламент повинен перейти до розгляду питання про призначення суддів Конституційного суду за квотою ВР. Голосування, відповідно до Регламенту ВР, відбуватиметься в таємному режимі шляхом подачі бюлетенів. Зазвичай відповідна процедура займає близько 2-х годин.

Після цього порядком денним сьогоднішнього засідання ВР передбачено розгляд питання про призначення прем’єр-міністра України (це ще приблизно півтори години).

Після цієї процедури можна очікувати на появу у сесійній залі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, оскільки, відповідно до Конституції і Регламенту, приведення до присяги суддів КС відбувається в присутності Президента, прем’єр-міністра, голови ВР та інших високопосадовців.

Як повідомляв УНІАН, на 5 посад суддів Конституційного Суду від парламенту претендує сім кандидатів. 6 кандидатур внесено головою ВР Олександром МОРОЗОМ: Тамара КУДЛАЙ, Пилип ПИЛИПЕНКО, Петро СТЕЦЮК, Галина БАЛЮК, Марія МАРКУШ, Іван ПИЖИК. Одна кандидатура внесена депутатами від фракції БЮТ – Анжеліка СТРИЖЕВСЬКА.

Сьогодні ВР планує привести до присяги всіх суддів КС, обраних Верховною Радою, призначених Президентом та З’їздом суддів.