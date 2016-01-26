Яценюк обговорив з прем'єром Естонії питання реалізації Угоди про ЗВТ та отримання безвізового режиму

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, Яценюк висловив вдячність за відчутну допомогу естонських партнерів у справі внутрішніх національних перетворень та надійну позицію Естонії на захист територіальної цілісності і безпеки нашої держави.

У час багатьох нових міжнародних викликів і загроз, підкреслив він, «дуже важливо, щоб Україна залишалася на світових радарах». Яценюк також висловив сподівання, що цього року громадяни України отримають можливість безвізових поїздок до ЄС: «Україна зробила всі важливі кроки, необхідні для отримання безвізового режиму. Очікуємо, що Європейська Комісія ухвалить відповідне рішення якнайшвидше».

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Прем’єр-міністр Естонії засвідчив солідарність і тверду підтримку України, територіальної цілісності та безпеки нашої держави. За його словами, справа підтримки та допомоги Україні має залишаться пріоритетом для Європейського Союзу. «Переконаний, що в ЄС усі розуміють це», - підкреслив він. Рийвас також висловив переконання, що не має бути жодних перешкод на шляху до безвізового режиму між Україною та ЄС.

Окремо співрозмовники обговорили тематику реалізації Угоди про зону вільної торгівлі України і ЄС, яка набула чинності з 1 січня 2016 року. Звертаючись до естонського колеги, Яценюк висловив очікування про підтримку з боку ЄС української економіки, враховуючи факт торговельного тиску та ембарго з боку Росії.

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Глави українського та естонського урядів обмінялися думками стосовно головних питань порядку денного співпраці двох держав. Особливу увагу було звернено на співробітництво у галузі електронного врядування та застосування передових технологій для спрощення надання державою послуг українським громадянам.

Також йшлося про актуальні теми регіональної взаємодії. Прем’єр-міністри обох країн висловили єдність позиції стосовно недопущення реалізації проектів, які б могли зашкодити енергетичній безпеці ЄС та України, зокрема намірів Кремля реалізувати так званий «Північний потік-2».