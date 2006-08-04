Янукович з Нашою Україною вже про все домовився
11:00, 04 серпня 2006Політика
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Лідер ПР планує сформувати уряд сьогодні
Лідер фракції Партії регіонів, кандидат на посаду прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що новий склад Кабінету міністрів буде затверджено у Верховній Раді до кінця дня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у парламенті в інтерв’ю журналістам .
Також відповідаючи на запитання, коли буде голосування по кандидатурі прем’єр-міністра, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Сьогодні».
При цьому він додав, що «вже про все домовилися» з фракцією “Наша Україна”.
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