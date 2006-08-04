Янукович з Нашою Україною вже про все домовився

Лідер фракції Партії регіонів, кандидат на посаду прем’єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що новий склад Кабінету міністрів буде затверджено у Верховній Раді до кінця дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у парламенті в інтерв’ю журналістам .

Також відповідаючи на запитання, коли буде голосування по кандидатурі прем’єр-міністра, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Сьогодні».

При цьому він додав, що «вже про все домовилися» з фракцією “Наша Україна”.