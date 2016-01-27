Білорусь готова й надалі підтримувати роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську - глава МЗС

Як йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Білорусі, сьогодні міністр закордонних справ Володимир Макей зустрівся з представником РФ в Тристоронній контактній групі, постійним членом Ради безпеки РФ Борисом Гризловим.

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"У ході зустрічі керівник зовнішньополітичного відомства Білорусі предметно обговорив з представником Російської Федерації діяльність Тристоронньої контактної групи і тематичних робочих груп з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що "Макей підтвердив готовність білоруської сторони створити всі необхідні умови для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи і тематичних робочих груп".