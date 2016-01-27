У Сумах суд відпустив під особисте зобов'язання підозрюваного у шахрайстві екс-голову ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

Коментуючи рішення суду, прес-секретар обласної прокуратури Наталія Науменко зазначила, що прокуратура категорично не погоджується із запобіжним заходом, обраним Шульзі, однак позбавлена можливості його оскаржити.

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"Сьогодні Зарічний районний суд м. Суми відхилив клопотання прокуратури Сумської області про обрання колишньому народному депутатові України запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1,28 млн грн та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зобов’язавши його прибувати до слідчого прокуратури один раз на тиждень, повідомляти про зміну місця проживання та здати закордонний паспорт до відповідного органу. Прокуратура категорично не погоджується з таким рішенням суду, однак, відповідно до ст. 309 КПК України воно оскарженню не підлягає. Водночас суд визнав обґрунтованим повідомлення про підозру вказаній особі", - зазначила Науменко.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Сумської області підозрює народного депутата України VII скликання, екс-голову ОДА Володимира Шульгу в ряді службових злочинів.

20 січня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Встановлено, що в липні 2014 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови Сумської ОДА та будучи народним депутатом України, отримав заробітну плату за період часу, коли фактично перебував за межами України з приватною метою, підробивши офіційні документи про нібито службове відрядження до міста Київ. За фіктивне відрядження до Києва, під час якого він фактично перебував в Австралії і Вануату, Шульзі нарахували близько 5 тис. грн.

Окрім того, екс-голова ОДА в листопаді 2014 р. шляхом обману та зловживання довірою переконав чоловіка своєї колишньої підлеглої, яка 24 жовтня 2014 р. була затримана правоохоронцями за підозрою в одержанні хабара, перерахувати на банківські рахунки своїх знайомих понад 1,2 млн грн нібито для внесення застави. Чоловік, позичив вказану суму і виконав вказівку депутата, однак той розпорядився коштами на власний розсуд, не сплативши заставу.

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Довідка УНІАН. Володимир Шульга - народний депутат України 7-го скликання від партії ВО "Батьківщина".

2 березня 2014 р. указом в.о. президента України Олександра Турчинова призначений головою Сумської ОДА. Звільнений з цієї посади 16 вересня 2014 р. президентом Петром Порошенком напередодні позачергових виборів до ВР України.

Із вересня 2015 - проректор Київського Національного Авіаційного університету.