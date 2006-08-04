Єхануров попрощався з Кабміном

Сьогодні прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ «попрощався» з Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах парламенту.

«Сьогодні я попрощався з Кабінетом міністрів. Я залишив в кабінеті план дій уряду до 2011 року і моніторинг ситуації (справ в країні – УНІАН) на сьогоднішній день», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, на сьогодні «економіка передається (новому уряду – УНІАН) в нормальному стані. Рівень інфляції за минулий місяць становив 0,9%, з початку року 3,7%. Думаю, припустив Ю.ЄХАНУРОВ, що і серпень буде врівноваженим і спокійним, тобто буде зростання (економіки – УНІАН)».

Ю.ЄХАНУРОВ також зазначив, що він домовився з кандидатом на посаду прем’єр-міністра України лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, якого ВР сьогодні має затвердити, що в разі позитивного голосування за нього, завтра о 10.00 вони зустрінуться «у нього в кабінеті і будемо говорити про поточні проблеми». Тобто, зауважив прем’єр, «відбудеться цивілізована передача функцій».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він у складі нового уряду, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: «Мені ніхто нічого не пропонував. Я одразу сказав, що не йду нікуди».

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Ю.ЄХАНУРОВ заявляв, що не бачить можливості працювати в уряді, в якому він не буде прем’єром.

«Я не бачу можливості працювати в уряді, де я не буду прем’єром», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також зазначив, що планує після завершення своєї прем’єрської кар’єри сумлінно працювати у парламентському комітеті.